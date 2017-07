Stromausfall auf Halbinsel Krim

Quelle: www.globallookpress.com Stromausfall auf Halbinsel Krim

Auf der Krim ist es am Freitag zu einem Blackout gekommen. Alle vier Kabel der Energie-Brücke zwischen der Krasnodar-Region auf dem russischen Festland und der Halbinsel waren außer Betrieb. Sie wurden durch ein automatisches Sicherheitssystem in Taman abgeschaltet, gab am Freitag der Energieminister der russischen Teilrepublik Krim, Wadim Belik, bekannt.