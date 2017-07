Brite wäscht Kätzchen versehentlich in Waschmaschine und nennt sie dann Persil und Daz

Zwei Kätzchen haben wie durch ein Wunder ein „Bad“ in der Waschmaschine überlebt, berichtet die Zeitung The Telegraph. Die Tiere kletterten in den Wäschekorb und schliefen dort ein. Die sechs Wochen alten Kätzchen waren so klein, dass ihr Besitzer sie nicht bemerkte und sie mit der schmutzigen Wäsche in die Waschmaschine steckte.