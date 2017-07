Honolulu verbietet Smartphones beim Überqueren der Straße – Strafen von 13 bis 85 Euro

Quelle: www.globallookpress.com Honolulu verbietet Smartphones beim Überqueren der Straße

Die hawaiianische Hauptstadt Honolulu hat am Donnerstag ein Gesetz erlassen, das es Nutzern verbietet, beim Überqueren einer Straße auf das Handy oder andere elektronische Geräte zu schauen. Für eine erste Verletzung des Smartphone-Verbots muss der Nutzer zwischen 15 und 35 Dollar (12,80 bis 29,88 Euro) zahlen. Bei wiederholten Verfehlungen erhöht sich die Strafe auf 75 bis 99 Dollar (64,04 bis 84,54 Euro). Das Gesetz tritt am 25. Oktober in Kraft.