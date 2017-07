Moskau ergreift Gegenmaßnahmen: Zahl der US-Diplomaten in Russland reduziert

Moskau reduziert Zahl der US-Diplomaten in Russland

Ab dem 1. September begrenzt die russische Regierung die Anzahl der US-amerikanischen Botschaftsmitarbeiter auf 455 Personen – genau so viele Beamte arbeiten in der russischen Botschaft in den USA. Außerdem wird die Benutzung eines diplomatischen Anwesens sowie aller Lagerräume in Moskau, die von der US-Botschaft gebraucht werden, ab dem 1. August ausgesetzt. Das hieß in einem Pressebericht des russischen Außenministeriums, der am Freitag veröffentlicht wurde.