Eine der größten NGOs im Gesundheitssektor schließt ihr Büro in Afghanistan wegen Talibandrohungen

Quelle: www.globallookpress.com Eine der größten internationalen NGOs schließt ihr Büro in Afghanistan wegen Talibandrohungen

Das Schwedische Komitee für Afghanistan SCA schließt nach Drohungen der radikalislamischen Taliban in der Provinz Laghman ihr Büro für Gesundheitsprogramme. Nur ein Teil seiner Kliniken arbeite weiter, sagte sein Generalsekretär, Andreas Stefansson, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen seien mehrere Hunderttausend Patienten. Das SCA ist in Laghman für den gesamten Gesundheitssektor zuständig.