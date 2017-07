Verletzte und Hagelschäden nach heftigem Unwetter in Istanbul [VIDEO, FOTO]

Quelle: Reuters Verletzte und Hagelschäden nach heftigem Unwetter in Istanbul

Ein schweres Unwetter mit Sturm und heftigem Hagel hat am Donnerstagabend das öffentliche Leben in der türkischen Millionenmetropole Istanbul weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Hafen in Haydarpasa auf der asiatischen Seite Istanbuls stürzte durch der Sturm ein großer Hafenkran um, der anschließend eine Explosion auslöste, wie örtliche Medien berichteten. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden.