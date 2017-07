Erneute Unruhen am Tempelberg – mindestens 37 Verletzte

Nach einer leichten Beruhigung der Situation am Tempelberg in Jerusalem sind bei erneuten Zusammenstößen mindestens 37 Palästinenser verletzt worden. Die Menschen seien durch Gummimantelgeschosse israelischer Polizisten getroffen worden und hätten Tränengas eingeatmet, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond am Donnerstagnachmittag mit. Die Polizei trieb die Palästinenser nach Medienberichten mit Schlagstöcken auseinander.