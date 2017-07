Nordafghanistan: Islamisten enthaupten Mullah für Hexerei

Quelle: www.globallookpress.com Nordafghanistan: Islamisten enthaupten Mullah für Hexerei (Illustration)

Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Afghanistan hat nach einigen Angaben einen Mullah wegen „Hexerei“ enthauptet. Ein Stammesältester aus dem Sajad-Bezirk in der Provinz Sar-e Pul, Hadschi Saidullah, sowie der Chef des Provinzrates, Mohammed Nur Rahmani, sagten am Donnerstag, der IS habe den Mann getötet, weil er den Menschen Talismane gegeben habe.