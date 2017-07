Leopard greift Sechsjährige in Streichelzoo an

Leopard greift Sechsjährige in Streichelzoo im russischen Saratow an (Symbolbild)

Ein Leopard hat in einem Streichelzoo im russischen Saratow ein sechsjähriges Mädchen angegriffen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Untersuchungsverwaltung des russischen Ermittlungsausschusses im Gebiet Saratow berichtet.

„Während eines Besuchs einer Familie am 26. Juli 2016 hat ein Leopard in einem Streichelzoo in einem Saratower Einkaufszentrum ein sechsjähriges Mädchen angegriffen. Infolgedessen wurde das Kind mit Verletzungen am Hals in eine Gesundheitseinrichtung eingebracht“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Demnach prüfen Ermittler derzeit, ob die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei dem Kontakt des Kindes mit dem Tier getroffen wurden.

