Krim: Ukraine lässt Touristen nicht auf Halbinsel einreisen

Quelle: www.globallookpress.com Krim: Ukraine lässt Touristen auf Halbinsel nicht herein

Die Behörden in Kiew sollen die Einreise ukrainischer Touristen auf die Krim verhindern und zusätzliche Hemmnisse an Kontrollposten schaffen. Das erklärte der Vorsitzende des regionalen zwischennationalen Komitees, Saur Smirnow, am Dienstag.