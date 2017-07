Erneuter Treppenschubserfall: Berliner Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe bei Tätersuche

Die Berliner Polizei ermittelt gerade einen neuen Fall eines Treppenschubsers: Vor einem Monat stieß ein Unbekannter einen 38-Jährigen eine Treppe im U-Bahnhof Alexanderplatz hinunter. Die Polizei veröffentlichte Bilder von Überwachungskameras im Netz und wendet sich an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Mithilfe bei der Tätersuche.

Nach Angaben der Polizei habe das Opfer von hinten einen Schlag gegen den Kopf bekommen und sei die Treppe hinabgestürzt. Der Angegriffene wurde mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann mit einer kräftige Statur und kurzen Haaren. Der Unbekannte hatte zu dem Zeitpunkt eine dunkle "Bulls"-Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln sowie grau-weiße Turnschuhe an.

© Polizei Berlin

© Polizei Berlin

Wer den Täter auf den Bildern erkennt, wird von der Berliner Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664373315 oder (030) 4664 371100 zu melden.