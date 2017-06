Seoul schlägt Pjöngjang Einheitsteam für Olympia-Eröffnung 2018 vor

Quelle: Reuters Seoul schlägt Pjöngjang Einheitsteam für Olympia-Eröffnung 2018 vor

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat die Führung in Pjöngjang aufgerufen, die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang mit einem einheitlichen Team zu eröffnen. Der Politiker wies dabei darauf hin, dass die beiden Mannschaften bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney zusammen marschiert hatten.