Gabriel fordert Widerstand Europas gegen Trump

Quelle: www.globallookpress.com Gabriel fordert Widerstand Europas gegen Trump

Außenminister Sigmar Gabriel hat zum Widerstand Europas gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump aufgerufen. "Wer dieser US-Politik nicht entgegentritt, macht sich mitschuldig", sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Mit Blick auf den Trump-Kurs ergänzte er: "Wer den Klimawandel durch weniger Umweltschutz beschleunigt, wer mehr Waffen in Krisengebiete verkauft und wer religiöse Konflikte nicht politisch lösen möchte, der bringt den Frieden in Europa in Gefahr."