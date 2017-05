Auto fährt Fußgänger in Rom an: Fünf Verletzte - Terroristischer Hintergrund unwahrscheinlich

Quelle: www.globallookpress.com Auto fährt Fußgänger in Rom an: Fünf Verletzte - Terroristischer Hintergrund unwahrscheinlich (Symbolbild)

In Rom ist ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Eines der Opfer trug nach Polizeiangaben schwere Verletzungen davon. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Stadtviertel Gianicolense. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es zunächst nicht.