Deutsches Paar scherzt über Bombe - Alarm an norwegischem Flughafen

Quelle: www.globallookpress.com Deutsches Paar scherzt über Bombe - Alarm an norwegischem Flughafen

Ein Ehepaar aus Düsseldorf hat am Montag am Flughafen von Brønnøy in Norwegen Bombenalarm ausgelöst. Wie die Polizei in Helgeland mitteilte, scherzten die Rentner, sie hätten eine Bombe im Gepäck. Das Flughafenpersonal fand das gar nicht lustig und schlug Alarm.