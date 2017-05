Festnahmen wegen Odebrecht-Skandal in Dominikanischer Republik

Quelle: www.globallookpress.com Festnahmen wegen Odebrecht-Skandal in Dominikanischer Republik

In der Schmiergeldaffäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht hat die Generalstaatsanwaltschaft in der Dominikanische Republik Haftbefehl gegen 14 Verdächtige erlassen. Mindestens acht Menschen seien bereits festgenommen worden, wie die Zeitung Diario Libre am Montag berichtete. Ihnen werden unter anderem Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Unter den Verdächtigen sind auch drei Abgeordnete. Generalstaatsanwalt Jean Alain Rodríguez bat den Kongress, deren Immunität aufzuheben.