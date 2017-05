Französischer Präsident Macron: RT und Sputnik waren während des Wahlkampfs Propagandaorgane

Der neu gewählte Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, hat den Grund genannt, warum sein Team beschlossen hatte, dem Fernsehsender RT und der Nachrichtenagentur Sputnik Akkreditierung zu seinen Wahlveranstaltungen zu verweigern. Dabei stempelte er die beiden Medien mit Hauptsitzen in Moskau als „Propaganda“ ab.

antwortete Macron auf die entsprechende Frage der RT France-Chefin Ksenia Fjodorowa bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Versailles.

Ich habe immer ein beispielhaftes Verhältnis mit den ausländischen Journalisten gehabt, aber es müssen schon Journalisten sein. So gut wie alle ausländischen Journalisten, die russischen mit eingeschlossen, hatten Zugang zu meinem Wahlkampf. Es ist simpel, die Regeln sind so und sie werden immer so sein,"