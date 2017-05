Polizei beendet Protest in tschechischem Abschiebelager

Quelle: www.globallookpress.com

In einem Abschiebelager im Westen Tschechiens ist es zu einem Aufstand gekommen. Rund 15 Menschen unter anderem aus Nigeria hätten sich in einem Zimmer verbarrikadiert, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Beamte lösten den Protest auf.