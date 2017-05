Fliegen im Vielsprachenland Schweiz: Luftraum soll englisch werden

Hobby- und Sportflieger können in der Schweiz in die Luft gehen und sich über Funk in einer der Landessprachen melden - noch. Künftig soll der Funkverkehr im Schweizer Luftraum nur noch auf Englisch erfolgen, beschloss die erste Parlamentskammer, der Nationalrat, am Montag. Die Regierung könne aber Ausnahmen definieren.