Mehr als 100.000 Binnenflüchtlinge in Afghanistan seit Jahresbeginn

Quelle: www.globallookpress.com Mehr als 100.000 Binnenflüchtlinge in Afghanistan seit Jahresbeginn (Symbolbild)

In Afghanistan sind seit Jahresbeginn rund 103.000 Menschen vor Gefechten zwischen der radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften aus ihren Heimatdörfern geflohen. Zwangsvertreibung gebe es in 29 der 34 Provinzen. So heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA).