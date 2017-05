Rund 700 NATO-Soldaten beteiligen sich an Manöver „Feuer-Donner“ in Litauen

© Twitter Rund 700 NATO-Soldaten beteiligen sich an Manöver „Feuer-Donner“ in Litauen (Archivbild)

Am Montag sind in Litauen alljährliche Artillerie- und Minenwerferübungen „Feuer-Donner“ gestartet. Daran nehmen etwa 700 Soldaten der Nordatlantischen Allianz teil, teilte der Pressedienst der litauischen Streitkräfte mit. Das Manöver findet auf dem Übungsplatz in Pabradė statt, der den Namen des Generalmajors der Keiserlich Russischen Armee, Silvestras Žukauskas, trägt.