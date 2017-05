Deutsche Wirtschaftsministerin hält TTIP trotz Trump für möglich

Quelle: www.globallookpress.com Deutsche Wirtschaftsministerin hält TTIP trotz Trump für möglich

Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sieht noch Chancen für einen Abschluss des Freihandelsabkommens TTIP zwischen den USA und der EU. Trotz des Widerstandes von US-Präsident Donald Trump halte sie dies weiter für möglich, sagte sie am Montag im Deutschlandfunk. Auf einer USA-Reise in der vergangenen Woche habe sie positive Signale erhalten. So habe sich US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross für „faire Handelsbeziehungen“ zu Europa ausgesprochen.