Bis zu 50 Festnahmen nach Anschlag in Bangkoker Krankenhaus

Eine Woche nach dem Bombenanschlag auf ein Militärkrankenhaus in Bangkok sind zwischen 40 und 50 Menschen festgenommen worden. Dies teilte der stellvertretende thailändische Regierungschef Prawit Wongsuwan am Montag mit. Die Ermittlungen laufen.

Bei der Explosion in der Klinik waren am Montag voriger Woche 25 Menschen verletzt worden. Der Vorfall hatte sich im Empfangsraum des Krankenhauses zugetragen. Die meisten Menschen wurden durch Scherben von Fenstern verletzt. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt, die sich genau drei Jahre nach der Machtübernahme durch das Militär in Thailand ereignet hat. (dpa/rt deutsch)