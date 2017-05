Friedensgespräche in Myanmar ergebnislos beendet

In Myanmar ist eine neue Runde von Friedensgesprächen der Regierung mit mehreren bewaffneten Gruppen ergebnislos zu Ende gegangen. Wie die staatlichen Medien am Montag vermeldeten, konnte nach fünf Verhandlungstagen zwar in 33 von 41 Punkten Einigkeit erzielt werden. Keinen Konsens gab es aber in der zentralen Fragen eines föderalen Staatsaufbaus, einer Hauptforderung verschiedener ethnischer Minderheitsgruppen, die sich mit der Armee des südostasiatischen Landes derzeit heftige Kämpfe liefern.