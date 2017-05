164 Tote nach Unwettern in Sri Lanka: China stellt über zwei Millionen Dollar Hilfe bereit

Die Zahl der Opfer nach schweren Unwettern in Sri Lanka ist auf 164 gestiegen. Weitere 104 Menschen werden vermisst, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag mit. Am 29. Und 30. Mai werden stürmische Winde mit einer Geschwindigkeit bis zu 80 Stundenkilometer sowie schwere Regenfälle erwartet.