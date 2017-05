Weitere Festnahme nach Terroranschlag von Manchester

Quelle: www.globallookpress.com Weitere Festnahme nach Terroranschlag von Manchester

Ein 23-Jähriger ist im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag in der nordenglischen Stadt über Twitter mit. Damit hat sich die Zahl der Verdächtigen in Gewahrsam der Polizei auf nunmehr 14 erhöht.