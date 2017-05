Seoul: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

© Twitter Seoul: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Nordkorea hat am Montag nach Berichten des südkoreanischen Militärs erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Wie die Agentur Yonhap weiter berichtete, berief Präsident Moon Jae-in daraufhin in Seoul eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein. Die Rakete sei scheinbar im Japanischen Meer innerhalb der japanischen Wirtschaftszone niedergegangen, sagte der japanische Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag. Japan legte Protest ein und verurteilte den Raketenabschuss „auf das Schärfste“.