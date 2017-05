Internationale Filmfestspiele von Cannes: Andrei Swjaginzew gewinnt Preis der Jury

Der russische Filmregisseur Andrei Swjaginzew hat für seinen Streifen "Neljubow" den Preis der Jury erhalten. Die Deutsche Diane Kruger wurde für ihre Leistung in Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Für die beste Regie vergab die Jury den Preis an die US-Amerikanerin Sofia Coppola für ihr Historienstück "Die Verführten". Die Goldene Palme des Filmfestivals ging an die schwedische Gesellschaftssatire "The Square" von Ruben Östlund.