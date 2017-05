Afghanischer Polizist erschießt fünf Kollegen

Quelle: www.globallookpress.com Afghanischer Polizist erschießt fünf Kollegen (Archivbild)

Ein afghanischer Polizist hat fünf Kollegen erschossen und sich dann zu den Taliban-Rebellen abgesetzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag. Der Mann tötete seine Kollegen in einer Wache in der südöstlichen Provinz Sabul. Ein weiterer Polizist erlitt Verletzungen. Ein Sprecher der radikalislamischen Bewegung übernahm die Verantwortung für den Angriff.