Fehlendes Bauteil lässt BMW-Produktion in Leipzig stillstehen

Quelle: www.globallookpress.com

Ein fehlendes Bauteil hat den Automobilkonzern BMW zum Stopp der Produktion im wichtigen Werk Leipzig gezwungen. Wie ein Autobauer-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München sagte, soll die Fertigung an dem sächsischen Standort am Montag, dem 29. Mai, komplett stillstehen. "Wir haben Probleme mit der Logistik. Es fehlt ein Teil."