Russische Militärs überreichen Syrern knapp fünf Tonnen Hilfsgüter

Quelle: Sputnik Russische Militärs überreichen Syrern knapp fünf Tonnen Hilfsgüter (Archivbild)

Das Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden sechs humanitäre Einsätze durchgeführt. Fünf davon fanden in dem nordsyrischen Aleppo statt. Dort wurden drei Tonnen Nahrungsmittel unter der notleidenden zivilen Bevölkerung verteilt.