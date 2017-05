Mindestens 300 Menschen sterben bei neuen Kämpfen in Zentralafrika

Quelle: Reuters Mindestens 300 Menschen sterben bei neuen Kämpfen in Zentralafrika (Archivbild)

Bei den jüngsten Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen in der Zentralafrikanischen Republik sind nach UN-Angaben 300 Menschen ums Leben gekommen. In den vergangenen zwei Wochen wurden zudem 200 Menschen in den Auseinandersetzungen verletzt. Fast die gesamte Bevölkerung der Stadt Bria, etwa 600 Kilometer östlich der Hauptstadt Bangui, sei auf der Flucht, meldete das Büro des UN-Nothilfekoordinators unter Berufung auf örtliche Behörden. Betroffen sind demnach etwa 100.000 Menschen.