Mindestens 18 Zivilisten sterben bei Kämpfen auf Philippinen

Quelle: Reuters Mindestens 18 Zivilisten sterben bei Kämpfen auf Philippinen

Bei den Gefechten zwischen Regierungstruppen und islamistischen Rebellen sind in der südphilippinischen Stadt Marawi nach offiziellen Angaben 18 Zivilisten ums Leben gekommen. Acht Männerleichen wurden am Sonntagmorgen in einer Schlucht nur etwa 200 entfernt von einem Kontrollposten des Militärs gefunden. Nahe der Universität barg man zudem die Leichen von drei Frauen, einem Kind und vier weiteren Männern. In einem von den Rebellen eroberten Krankenhaus wurden zwei Mitarbeiter getötet.