US-Soldat stirbt in Syrien

Quelle: Reuters US-Soldat stirbt in Syrien (Archivbild)

Ein Angehöriger der US-Armee ist in Syrien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, dem 26. Mai, in al-Hasaka im Nordosten des Landes. Das Fahrzeug kippte um. Weitere Details zu dem Vorfall wurden nicht bekanntgegeben.