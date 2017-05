FC Galatasaray Istanbul benennt Stadion nach Aufruf von Erdoğan um

Nach der Verfügung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dass Stadien in der Türkei künftig nicht mehr "Arena" heißen dürfen, hat Galatasaray Istanbul als erster Fußballclub seine sportliche Heimat Türk Telekom Arena in "Türk Telekom Stadyumu" umbenannt. Auch der türkische Fußballverband folgte der Aufforderung und passte auf seiner Webseite die Namen von mehreren Spielstätten an. Unter anderem wird die Vodafone Arena dort als "Vodafone Stadyumu" bezeichnet.