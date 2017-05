Libysche Islamistengruppe löst sich nach schweren Verlusten auf

Quelle: www.globallookpress.com Libysche Islamistengruppe löst sich nach schweren Verlusten auf (Archivbild)

Die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Islamistengruppe Ansar al-Scharia hat in einer ungewöhnlichen Mitteilung ihre sofortige Auflösung angekündigt. Die rund um die libysche Hafenstadt Bengasi operierende Gruppe habe zuletzt in Kämpfen um die Macht in der Region schwere Verluste erlitten, hieß es in der in der Nacht zum Sonntag verbreiteten Erklärung.