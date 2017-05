Papst Franziskus verurteilt Anschlag auf Christen in Ägypten

Papst Franziskus hat den blutigen Terroranschlag auf Christen in Ägypten scharf verurteilt. Das Kirchenoberhaupt sei zutiefst traurig über diese "barbarische" Attacke. Er drücke allen, die von "dieser gewalttätigen Gräueltat" betroffen seien, seine Solidarität aus, heißt es in einem Telegramm des Kardinalstaatssekretärs Pietro Parolin an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi. Der Papst habe zugleich seinen Aufruf zu Frieden und Wiedervereinigung in dem nordafrikanischen Land erneuert.