100 Tote nach Unwettern in Sri Lanka

Nach den schweren Unwettern in Sri Lanka ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Nach Angaben des Zentrums für Katastrophenmanagement starben bisher in dem südasiatischen Inselstaat mindestens 100 Menschen. Weitere 99 Personen werden noch vermisst. Tagelange Regenfälle hatten in der Nacht zu Freitag im Zentrum, Süden und Westen des Landes Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst.