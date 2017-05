Indische Militärs töten mindestens acht Extremisten in Kaschmir

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Die indische Armee hat in den vergangenen 24 Stunden mindestens acht Untergrundkämpfer in Kaschmir an der Grenze zu Pakistan getötet. Bei dem ersten Schusswechsel am Freitagabend wurden zwei Extremisten getötet, die die Trennlinie unweit der Kleinstadt Uri passieren wollten. Am Samstag tötete der Grenzschutz weitere vier Kämpfer bei der benachbarten Stadt Rampur.