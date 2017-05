Britische Polizei nimmt zwei weitere Verdächtige in Manchester fest

Quelle: Reuters Britische Polizei nimmt zwei weitere Verdächtige in Manchester fest (Archivbild)

Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei am heutigen Samstagmorgen zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag, bei dem am Montag 22 Besucher eines Konzerts getötet worden waren, bereits 13 Verdächtige festgesetzt. Zwei von ihnen wurden jedoch bereits auf freien Fuß gesetzt.