Menschenrechtsorganisation kritisiert Militäreinsätze gegen Demonstranten in Venezuela

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH) kritisiert den Einsatz von Soldaten gegen Demonstranten bei den Protesten gegen die Regierung in Venezuela. Sie sei besorgt über die Festnahme von Zivilisten und deren Verurteilung durch Militärgerichtshöfe. Das teilte die Kommission am Freitag nach einer Sitzung in Buenos Aires mit.