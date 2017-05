Nigerianische Polizei sucht nach sechs entführten Schülern

Quelle: www.globallookpress.com Nigerianischer Polizeibeamter.

In der nigerianischen Metropole Lagos sucht die Polizei nach sechs entführten Schülern. Die Kinder seien am Donnerstagmorgen von bewaffneten Männern aus ihrer Schule entführt und mit einem Boot weggebracht worden, teilte am Freitag der Polizeisprecher Olarinde Famous-Cole mit. „Wir tun alles in unserer Macht, damit die Kinder gerettet werden.“