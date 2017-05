Gabriel: Brauchen Debatte zu Abrüstung statt Aufrüstung

Quelle: www.globallookpress.com Gabriel: Brauchen Debatte zu Abrüstung statt Aufrüstung

Nach dem NATO-Gipfel hat sich der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel erneut für Abrüstung statt höherer Rüstungsausgaben stark gemacht. „Was sich ändern muss in Europa und in der Welt, ist, dass wir endlich auch wieder über Abrüstung, De-Nuklearisierung und Rüstungskontrolle reden müssen“, sagte er am Freitag auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin. „Es wird keine Stabilität und keinen Frieden nur durch Militär geben, sondern durch Entwicklungshilfe, Krisenprävention.“