Quelle: www.globallookpress.com G7-Gipfel startet auf Sizilien - aus Angst vor Randale Geschäfte und Restaurants verbarrikadiert

Zu der größten Demonstration gegen den G7-Gipfel werden am Samstagnachmittag in dem Ort Giardini Naxos - südlich vom Tagungsort der Staats- und Regierungschefs in Taormina - mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet. "Wir sprechen über das, was beim Gipfel nicht zur Sprache kommt - Menschenrechte zum Beispiel", sagte Gianmarco Catalano vom Organisationskomitee der Proteste "No G7" am Freitag. Es solle ein friedlicher Protest werden.