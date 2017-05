Russlands Außenministerium: Beziehungen zur NATO auf Tiefpunkt seit Ende des Kalten Krieges

Quelle: Sputnik Russlands Außenministerium: Beziehungen zur NATO auf Tiefpunkt seit Ende des Kalten Krieges

Einen Tag nach dem NATO-Gipfel in Brüssel hat Russland das Verhältnis zum westlichen Bündnis als so schlecht wie nie zuvor eingestuft. „Die Beziehungen zwischen Russland und der NATO stecken in der tiefsten Krise seit dem Ende des Kalten Krieges“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums vom Freitag in Moskau. Offiziell widmete sich das Dokument dem 20. Jahrestag der NATO-Russland-Grundakte, mit der am 27. Mai 1997 in Paris eine Kooperation vereinbart worden war.