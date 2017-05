Südkorea genehmigt Kontakte von Hilfsorganisation mit Nordkorea

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr hat Südkorea wieder Kontakte einer privaten einheimischen Hilfsorganisation mit Nordkorea genehmigt. Der Antrag der Organisation Korean Sharing Movement, unter anderem mit Nordkorea über Wege zur Bekämpfung der Malaria in der Grenzregion sprechen zu können, sei gebilligt worden, teilte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul am Freitag mit. Dabei geht es unter anderem zunächst um die Verteilung von Moskitonetzen und Mückenschutzmitteln.