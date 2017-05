Fast hundert Häftlinge fliehen durch Tunnel aus Gefängnis in Brasilien

Quelle: www.globallookpress.com Fast hundert Häftlinge fliehen durch Tunnel aus Gefängnis in Brasilien (Illustration)

Über 90 Häftlinge sind durch einen Tunnel aus einem Gefängnis in Nordbrasilien getürmt. Neun der 91 Ausbrecher konnten wenige Stunden nach der Flucht am Donnerstag wieder gefasst werden, wie das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf Strafvollzugsbehörden berichtete. Die Häftlinge hatten einen 30 Meter langen Tunnel gegraben, um aus dem Gefängnis von Parnamirim, im Bundesstaat Rio Grande do Norte, zu fliehen.