Mehr als 20 Tote nach Unwettern in Sri Lanka

Bei schweren Regenfällen und Erdrutschen in mehreren Teilen des südasiatischen Inselstaats Sri Lanka sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 50 werden noch vermisst. Das bestätigte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Freitag. Nach tagelangen Regenfällen gab es in der Nacht auf Freitag demnach mehrere große Erdrutsche im Zentrum, Süden und Westen des Landes. Auch die bei Touristen beliebten Distrikte Galle und Matara seien teilweise überflutet.