Großbritannien plant Aufstockung der Truppen in Afghanistan

Quelle: www.globallookpress.com

Großbritannien will mehr Soldaten nach Afghanistan schicken. Premierministerin Theresa May habe am Donnerstag beim NATO-Gipfel bestätigt, dass das Land bereit sei, mehr Truppen für die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte zur Verfügung zu stellen, hieß es am Donnerstagabend aus NATO-Kreisen. Damit folgt May einem Anliegen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.