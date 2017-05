NATO bekommt neues Hauptquartier - Trump fragt nicht nach Kosten

Quelle: www.globallookpress.com NATO bekommt neues Hauptquartier

Belgien hat das neue Hauptquartier am Rande des NATO-Gipfels am Donnerstag an die Verteidigungsallianz übergeben. Bezugsfertig ist das neue Gebäude mit der Glasfassade aber noch nicht. Probleme mit der Computertechnik verzögern den Umzug aus dem alten Hauptquartier auf der anderen Straßenseite auf bislang ungewisse Zeit. Die Kosten für das Projekt wurden zuletzt auf rund 1,12 Milliarden Euro beziffert. Deutschland trägt davon rund 12 Prozent.